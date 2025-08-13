Homenaje de Díaz-Canel a Fidel en Santa Ifigenia 

Santiago de Cuba, 13 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, rindió hoy honores a Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, a 99 años de su natalicio, en el cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, de esta ciudad.

El mandatario, luego de la ceremonia de guardia de honor, colocó una ofrenda floral ante el monolito que resguarda las cenizas del Comandante en Jefe, quien defendiera toda su vida la máxima martiana de que "toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz".

Acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda; Beatriz Johnson, primera secretaria de la formación política en la provincia; y Manuel Falcón, gobernador, el tributo fue también para el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, autor intelectual del Moncada, a quien los asaltantes, guiados por Fidel, no dejaron morir en el año de su centenario (1953).

Allí, ante la cripta que guarda los restos del Héroe Nacional, cubiertos por una bandera y dispuestos de cara al sol, depositaron flores al Apóstol de la independencia cubana.

Hasta Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales, padre y madre de la Patria, respectivamente, fue extensivo el homenaje en la explanada frontal de la necrópolis.

Temprano en la mañana, el Presidente cubano escribió en la red social X, a propósito del aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe (1926-2016), que Fidel no es solo presente, sino una constante, guía y reto, ejemplo y desvelo.

Siento que sigue en la vanguardia, como en la Sierra o en Girón, manifestó el jefe de Estado.