Restaurados valores patrimoniales de imponente casona espirituana (+ Fotos)

Sancti Spíritus, 20 jun (ACN) La restauración de los valores patrimoniales de la conocida Casa Brunet y de las pinturas murales presentes en la fachada y el alero, una particularidad que distingue a esta localidad del resto de las primeras villas fundadas en Cuba, sobresale hoy entre las acciones ejecutadas por la Oficina del Conservador de esta ciudad.

Este es un inmueble ubicado en Céspedes 167 Sur, que se identificó en 2023, durante la intervención de la calle Independencia Sur, en la zona más antigua de la urbe, y que, dado su alto grado de deterioro y la magnitud de la obra, se incluyó en el Plan de Recuperación del Fondo Edificado, uno de los programas en desarrollo de la institución, subrayó Alaen Echemendía, director de Conservación de la oficina.

Al detenerse en los valores de la casona que data de la mitad inicial del siglo XIX y que por su disposición esquinera tiene prácticamente dos primeras crujías detalló que casi toda su estructura permaneció sin modificaciones con el paso del tiempo; además de tratarse de una edificación imponente, habitada por una familia numerosa, contaba con la carpintería original, los pisos, las rejas, la cubierta, aseveró.

Sin embargo, tras un minucioso levantamiento, se constató que la vivienda tenía más de 20 vigas con desprendimiento, una falla en el sistema de evacuación de las aguas de la cubierta dañó de forma considerable un tercio de la solera y esa propia humedad generó otros problemas en los muros de la parte interior y en los pisos, aclaró.

Sustitución de la madera en mal estado de la cubierta, la fachada y el lateral, la recuperación de la carpintería para devolverle su funcionalidad, resane de las paredes y pintura están entre las principales acciones desarrolladas desde finales del pasado año por la micro, pequeña y mediana empresa Construcciones Confort y con total respeto a los elementos originales de las diferentes etapas que posee la casona.

Echemendía puntualizó que a medida que los trabajos avanzaron se encontraron las pinturas murales en la fachada y, aunque en un momento inicial no contaban con toda la información para determinar sus valores, su posterior estudio e interés patrimonial conllevaron a que se conservaran las zonas que más rasgos poseían de éstas.

En el caso de los hallazgos con diversas formas y motivos en el alero, uno de los rasgos peculiares de la urbe que el pasado 4 de junio celebró su aniversario 512 de fundada, dijo que el Consejo Técnico de la oficina decidió que se reinterpretara; después de recuperar esa parte del edificio, se procedió a dejar partes de lo que se encontró y restauró de lo original, destacó.

De acuerdo con otros expertos del patrimonio, a partir del empeño y el cuidado puestos por los constructores y de las alianzas con la institución espirituana se pudo determinar, además, que este inmueble tenía el techo un poco menos elevado y que en un momento determinado se corrió la puerta porque la pintura mural queda en la mitad de ésta, modificaciones todas que responden a necesidades de cada época.