Declaran Duelo Oficial por fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez

La Habana, 22 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, firmó el Decreto Presidencial 1247 que declara Duelo Oficial por el fallecimiento este domingo del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a partir de las las 6:00 a. m. del 23 de junio hasta las 12 de la noche del propio día.

Díaz-Canel dispuso que mientras esté vigente el duelo por el deceso de Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, la Bandera de la Estrella Solitaria se ice a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

El texto, publicado hoy en la Gaceta Oficial, señala que con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican al pueblo cubano el fallecimiento del histórico combatiente, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria.

Valdés Menéndez, asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista junto al Che en la batalla de Santa Clara, es merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria, subraya el decreto.

Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores quedan encargados del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Presidencial, firmado en el Palacio de la Revolución, en el "Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz".