Recibió Díaz-Canel a Le Hoai Trung, canciller vietnamita

La Habana, 22 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió hoy a Le Hoai Trung, enviado especial, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y canciller de esa nación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano destacó que en el encuentro ambas partes destacaron los históricos y sólidos lazos que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos.

Recibí al compañero Le Hoai Trung, enviado especial, miembro del Buró Político del PCV y canciller de #Vietnam.



Destacamos los históricos y sólidos lazos que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos.



Agradecí la permanente solidaridad de los hermanos vietnamitas con #Cuba. pic.twitter.com/Nac9PCmsgy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 22, 2026

“Agradecí la permanente solidaridad de los hermanos vietnamitas con #Cuba”, concluyó el presidente.

El canciller vietnamita, quien arribó a La Habana el pasado sábado en visita oficial como enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación asiática, To Lam, desarrolló una agenda de alto nivel que incluyó conversaciones oficiales con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en las que se ratificó el carácter especial de los vínculos históricos entre ambas naciones, cimentados por los líderes Ho Chi Minh y Fidel Castro Ruz.

Durante las conversaciones, el canciller cubano destacó que Vietnam se ha consolidado como el mayor inversionista de Asia y Oceanía en la Isla, con proyectos en sectores estratégicos como el agroalimentario, la producción de bienes de primera necesidad, los materiales de la construcción y las energías renovables.

Asimismo, agradeció el donativo del gobierno vietnamita consistente en parques solares fotovoltaicos para la generación de 80 MW, que serán emplazados en la provincia de Mayabeque y contribuirán a mitigar la crisis energética que enfrenta el país.

Le Hoai Trung trasladó las condolencias de las máximas autoridades vietnamitas por el fallecimiento del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y reafirmó el respaldo de Vietnam a Cuba frente a los desafíos actuales, así como la voluntad de continuar ampliando la cooperación bilateral en áreas de interés común.