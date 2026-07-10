Reportan nueva caída total del SEN

ACN 107 10 Julio 2026 10 Julio 2026 Publicado recientemente La Habana, 10 jul (ACN) La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó hoy una nueva caída total del sistema eléctrico nacional (SEN). A las 16:30 horas tuvo lugar la caída total del SEN, precisó la UNE en sus redes sociales. El Ministerio de Energía y Minas refirió que se activan los protocolos para comenzar la recuperación. © 2026 Agencia Cubana de Noticias. Prohibida la reproducción parcial o total de este contenido si no es suscriptor editorial