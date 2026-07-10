Reportan nueva caída total del SEN

La Habana, 10 jul (ACN) La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó hoy una nueva caída total del sistema eléctrico nacional (SEN).

A las 16:30 horas tuvo lugar la caída total del SEN, precisó la UNE en sus redes sociales.

El Ministerio de Energía y Minas refirió que se activan los protocolos para comenzar la recuperación.