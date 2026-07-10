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Reportan nueva caída total del SEN

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10 Julio 2026

La Habana, 10 jul (ACN) La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó hoy una nueva caída total del sistema eléctrico nacional (SEN).

   A las 16:30 horas tuvo lugar la caída total del SEN, precisó la UNE en sus redes sociales.

   El Ministerio de Energía y Minas refirió que se activan los protocolos para comenzar la recuperación.

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