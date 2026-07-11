Opera microsistema en Santiago de Cuba tras desconexión del SEN

Santiago de Cuba, 10 jul (ACN) El establecimiento de microsistemas aislados permite garantizar la electricidad a centros vitales de esta ciudad suroriental, tras la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ocurrida a las 4:30 p.m. de hoy.

Lester Cedeño, director del Despacho Eléctrico de Santiago de Cuba, expresó que se ejecuta el protocolo concebido para establecer los microsistemas e islas en los diferentes emplazamientos de esta provincia suroriental.

Según informó la Empresa Eléctrica local ya se encuentra con servicio el circuito 15 de forma seccionalizada, que brinda servicio a hospitales de la ciudad cabecera.

Señaló la información que el trabajo con estos microsistemas puede ser inestable, por lo cual cuando eso sucede el circuito vuelve a quedarse sin servicio eléctrico, lo que puede ser frecuente hasta que se normalice su funcionamiento.

En este territorio suroriental, igualmente, funcionan los puntos de información ubicados en centros con respaldo energético, con el objetivo de que la población se mantenga informada y actualizada con los contenidos transmitidos por los medios de comunicación y entidades pertinentes.

Asimismo, las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia chequean el proceso de restablecimiento y atienden las sugerencias y peticiones del pueblo.