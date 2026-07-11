Actualizan sobre caída del Sistema Electroenergético Nacional

La Habana, 10 jul (ACN) La Unión Eléctrica informó a través de sus redes sociales que a las 15:55 horas se produjo un fallo en la línea de 220 kilovoltios entre Santa Clara y Sancti Spíritus, lo cual provocó la división del Sistema Electroenergético Nacional y la salida de varias unidades térmicas, con oscilaciones en sus parámetros.

Como consecuencia de la avería, a las 16:30 ocurrió la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, precisó la entidad.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, declaró desde su perfil en la red social X que se trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico, en medio de las dificultades cotidianas que enfrenta el país.

El titular destacó la labor de los trabajadores eléctricos y petroleros, a quienes calificó de comprometidos con la recuperación del sistema.

Ya estamos trabajando en el restablecimiento del SEN 🇨🇺

una compleja situación en medio de todas las dificultades que enfrentamos cotidianamente.

Los trabajadores eléctricos y petroleros dignos y comprometidos con #Cuba se fajan cada día con el apagón.

Aquí no se rinde nadie! — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) July 10, 2026

La Empresa Eléctrica de La Habana por su parte habilitó un puesto de mando para atender a los clientes de la capital, con el objetivo de ampliar las vías de comunicación durante la contingencia.

Los números telefónicos disponibles para la población son: 76463286, 76463285, 76463284, 76463283 y 76463282.