Refuta embajador cubano acusaciones de Israel en la ONU

La Habana, 10 jul (ACN) El embajador Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas, ejerció hoy el derecho de réplica frente a las acusaciones de la delegación de Israel durante el debate de la Asamblea General sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El diplomático calificó de infundadas e inaceptables las imputaciones y señaló que el discurso israelí responde a pautas elaboradas en Washington, similares a las de otras delegaciones que intervinieron en la sesión.

Soberón Guzmán recordó que el gobierno de Israel enfrenta un rechazo sin precedentes de la comunidad internacional por las violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario cometidas contra el pueblo palestino.

Indicó que, en lugar de pretender dar lecciones, ese Estado debería responder por la devastación y el sufrimiento provocados en Palestina y otros territorios árabes, donde se han destruido ciudades, hospitales, escuelas y campamentos de desplazados.

El representante cubano afirmó que la delegación israelí repite, sin un ápice de moral, un guion escrito en Washington para justificar la política de asfixia económica contra Cuba, y subrayó que no se aceptará jamás que quienes intentan legitimar la masacre contra el pueblo palestino pretendan, al mismo tiempo, avalar el castigo colectivo contra el pueblo cubano.

"Nuestra voz no será silenciada por quienes pretenden sustituir el Derecho Internacional por la fuerza, la impunidad y el doble rasero", declaró el diplomático.