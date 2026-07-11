Cumple Plataforma Soberanía del Gobierno primer aniversario

La Habana, 10 jul (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, resaltó desde su perfil en la red social X el primer aniversario de la plataforma digital Soberanía, al destacar su papel en la transformación administrativa y el beneficio directo a la población.

Llega a su primer año Soberanía (https://t.co/x2XQVZsVea) con el desafío de desarrollar nuevos servicios y ampliar las acciones de capacitación y comunicación para lograr un mayor uso de la plataforma, en pos del beneficio de la población. #ProgramaDeGobierno pic.twitter.com/oHT2DBNiQU — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) July 10, 2026

"Soberanía (https://soberania.gob.cu) cumple su 1er. año", escribió el jefe de Gobierno, con el desafío de ampliar servicios y fortalecer la capacitación para lograr un mayor uso de la herramienta en beneficio de la población.

Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital, declaró desde el perfil de Facebook del Gobierno de Cuba que la plataforma permite ahorrar tiempo al pueblo, evitar desplazamientos y disminuir gastos, con documentos digitales de pleno valor legal en el país.

El funcionario precisa que la estadística de uso demuestra la necesidad de generalizar experiencias como las solicitudes de certificaciones del Registro del Estado Civil, carné de identidad y pasaporte, que ya se tramitan en línea.

González Vidal añadió que el reto incluye un componente cultural, de aprendizaje y adecuada interpretación de los funcionarios públicos sobre el funcionamiento de Soberanía y su utilización por la población.

"Este segundo año es más exigente: evaluar lo que funciona, rediseñar lo que no y priorizar lo que verdaderamente alivia el día a día del ciudadano. Que Soberanía no sea un catálogo, sino un facilitador efectivo: ágil, confiable y útil dónde más pueda hacer falta", expresó.

Según datos oficiales, la plataforma cuenta con más de 23 mil 500 usuarios registrados, 9 mil 662 cuentas certificadas y 15 servicios en línea activos, entre ellos certificaciones del Registro Civil, duplicados de carné de identidad, licencias de conducción y certificados de circulación de vehículos.

El Centro de Gobierno Digital informó que se han realizado más de 23 mil solicitudes vinculadas al Registro Civil, emitido 9 mil 234 certificaciones y efectuado más de mil 200 gestiones relacionadas con el carné de identidad, con un acumulado superior a 140 mil visitas.

La plataforma, creada por el Decreto 125/2025 y adscrita al Consejo de Ministros, se sustenta en el Proveedor de Identidad Digital de la República de Cuba y cuenta con el apoyo de más de 640 Joven Club de Computación y Electrónica para el registro y certificación de usuarios.