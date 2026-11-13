Delegación vietnamita intercambia con representantes de la UNEAC (+ Fotos)

La Habana, 13 nov (ACN) Una delegación de la Comisión de los Órganos Centrales del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por su subsecretario, Do Viet Ha, visitó este jueves la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), donde sostuvo un intercambio sobre la labor de la organización y su contribución a la vida cultural del país, según informó el equipo de comunicación de esa institución.

La comitiva fue recibida por Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNEAC, y estuvo acompañada por Elier Ramírez Cañedo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vicejefe de su Departamento Ideológico; Olga Yipsi González Fernández, funcionaria de esa instancia, y Yudith Rivera Céspedes, funcionaria de Relaciones Internacionales del PCC.

Durante el recorrido por la Casa de las Asociaciones, los jardines de la organización y el patio Hurón Azul, espacio habitual de conciertos y encuentros musicales, los visitantes conocieron diversos ámbitos de creación y promoción artística que forman parte del quehacer de la UNEAC.

Como parte del programa, la delegación visitó la Galería Villa Manuela, donde se exhibe la muestra Cartografías del destino, del artista Santiago Rodríguez Olazábal; y allí intercambió con Jannette Brossard, presidenta de la Asociación de Artistas Visuales de la UNEAC, y Virginia Alberdi, directora de ese espacio expositivo, dedicado a la obra de creadores miembros de la organización.

Brossard comentó sobre los esfuerzos para reactivar el taller de serigrafía de la Asociación, mientras uno de los integrantes de la delegación vietnamita destacó el papel de los creadores en la sociedad al afirmar que "los artistas son los que llevan a vías de hecho lo que el Partido quiere hacer".

Por su parte, Ramírez Cañedo explicó los vínculos entre los exponentes del arte y la literatura miembros de la UNEAC y la dirección política de la isla, resaltando la contribución de escritores y artistas en general a la resistencia cultural de la nación.

Cuando fuera de Cuba nos preguntan cómo Cuba ha resistido, decimos que es por la cultura de su pueblo, especialmente la que cultivan los miembros de esta UNEAC y de la Asociación Hermanos Saíz, afirmó.

Los visitantes se interesaron igualmente por las dinámicas de funcionamiento del Partido en la organización y conocieron las evaluaciones que realiza actualmente la UNEAC para generar ingresos propios, en correspondencia con las transformaciones económicas que impulsa el país.

Asimismo, Bonet compartió información sobre la labor de más de 140 artistas miembros de la institución que lideran proyectos de cultura comunitaria en diferentes territorios, experiencia que evidencia la participación de la creación artística en la vida de las comunidades.

Al concluir el encuentro, Do Viet Ha agradeció las atenciones recibidas y el intercambio, que permitió a los integrantes de la delegación acercarse al funcionamiento de la organización y a su aporte al desarrollo cultural cubano.