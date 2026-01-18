Reconocen a trabajadores eléctricos en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ciego de Ávila, 18 ene (ACN) Pese al muy complejo escenario económico y energético de 2025, los trabajadores eléctricos de Ciego de Ávila exhibieron resultados meritorios en aras de reducir las afectaciones a la población y el impulso a inversiones que hacen más sostenible el vital servicio.

La construcción y funcionamiento de tres parques solares fotovoltaicos de 21,87 mega watt (MW) de potencia cada uno y la muy próxima sincronización completa al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de otro similar en el municipio de Morón, resaltan entre los mayores impactos de los colectivos avileños del sector durante el año precedente.

Gracias a la experiencia y el prestigio de los eléctricos del territorio en el levantamiento de estas granjas solares, varias brigadas fueron convocadas a dar su apoyo en otras provincias como los de Batalla de Santa Clara, Villa Clara; Luaces, Camagüey; y dos en Sancti Spíritus.

Se reafirman indicadores de eficiencia en la gestión de la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila (EECA) como el 8,37 por ciento de pérdidas eléctricas (el mejor del país).

Asimismo, Daniel Pérez García, director general de la EECA, comentó entre los logros, que se mantienen certificados los sistemas de calidad de la organización y seis indicadores en redes como punteros a nivel nacional, 33 años consecutivos con la contabilidad certificada y el buen desempeño de las estructuras de aseguramiento a la actividad.

Destaca en el trabajo de los eléctricos avileños durante 2025 el notable desempeño de brigadas de linieros y de otros especialistas en la recuperación de los daños ocasionados por el paso del huracán Melissa en las provincias de Holguín y Santiago de Cuba.

Por estos y otros resultados notables, el colectivo de la empresa gestora de la electricidad en Ciego de Ávila recibió importantes galardones como la Bandera Proeza Laboral y el Sello Aniversario 85 de la Central de Trabajadores de Cuba.

El acto por el Día del Trabajador Eléctrico en Ciego de Ávila, celebrado este sábado en el Teatro Principal de la ciudad cabecera, estuvo presidido por Julio Gómez Casanova, primer secretario del Partido en la provincia; Alfre Menéndez Pérez, gobernador, y Mislenis Almenares Pardo, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas en la provincia.

En esa cita fueron conferidas importantes distinciones como la medalla Ñico López a un grupo de nueve obreros del sector, la Jesús Menéndez a 18 trabajadores, así como el merecido reconocimiento a cinco avileños que se han mantenido por más de 40 años laborando en el sector.

No obstante al desempeño de los colectivos de este vital sector, persisten insatisfacciones para ellos y la población entre las que se encuentran una afectación de apagones diaria promedio en la provincia de 10 horas durante el año, que se incrementó a 14 horas en los últimos cuatro meses.

De igual manera, opacó la labor los 55 delitos ocurridos contra infraestructuras eléctricas durante 2025, de ellos 41 vinculados al robo de aceite dieléctrico, una cifra total superior a los 36 registrados el año previo.

También una limitación a superar para la empresa eléctrica avileña es el completamiento de su plantilla, que se encuentra actualmente al 81 por ciento, con mayor incidencia en los municipios de Ciego de Ávila y de Morón, lo cual en ocasiones va en perjuicio de una respuesta más rápida ante afectaciones al servicio.