Rechazan santiagueros enérgicamente las amenazas contra Venezuela

Santiago de Cuba, 25 sep (ACN) Ante las crecientes presiones y amenazas de la actual administración de Estados Unidos contra el gobierno y el pueblo venezolanos, santiagueros de diversos sectores han manifestado su más rotundo apoyo a la Revolución Bolivariana, respaldo expresado en la recogida de firmas que avalan la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: "Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela".

En consecuencia, se han celebrado actos de solidaridad en la provincia, promovidos por la delegación del Instituto Cubano del Amistad con los Pueblos (ICAP), en los que se condenan las agresiones imperialistas y se expresa un firme rechazo a las políticas intervencionistas y belicistas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Con la rúbrica del documento, los santiagueros manifiestan su preocupación por las graves amenazas a la paz y la estabilidad en América Latina.

Juan Carlos Vaillant Despaigne, delegado del ICAP en el territorio indómito, afirmó que cualquier acción que atente contra la integridad de la hermana nación bolivariana debe cesar de inmediato y reafirmó el apoyo al legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro y a las medidas para garantizar la seguridad y la estabilidad del país sudamericano.

Además, alertó sobre las consecuencias que una posible escalada militar podría tener para la población civil.

La solución de los conflictos debe basarse en el diálogo respetuoso, la cooperación y el cumplimiento estricto de la legalidad internacional, apuntó.

Cuba, dijo, reafirma su compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014, en La Habana; este documento patentiza el compromiso de los pueblos de la región con la solución pacífica de los conflictos, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía de cada nación.

Taimí Rodríguez Vinent, estudiante de Derecho en la Universidad de Oriente, destacó la importancia de brindar apoyo a Venezuela, no solo por la historia compartida de lucha por la independencia y la libertad, sino también por el compromiso solidario entre países hermanos.

En estos momentos, el pueblo de Cuba se siente identificado con la situación que atraviesa la patria de Bolívar y, por eso, debemos brindar nuestra solidaridad incondicional, afirmó.

Deny Ruiz Obret, realizador audiovisual del canal provincial Tele Turquino, recordó la amistad histórica entre Cuba y Venezuela, destacando el apoyo mutuo que ha existido entre ambas naciones, especialmente en el ámbito económico y político.

Hoy defendemos la paz y el derecho a la autodeterminación como garantías para el futuro de nuestro continente, expresó.

Por su parte, Yesenia Acuña Borrero, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, enfatizó que el valor de la colaboración y el trabajo conjunto entre ambos pueblos está profundamente arraigado en la enseñanza de Fidel Castro.

La juventud cubana, manifestó, está reafirmando su hermandad hacia el pueblo venezolano, y estaremos hasta las últimas consecuencias respaldando todo el proceso que se desarrolla en la tierra del eterno Comandante Hugo Chávez.

Finalmente, Lianne Gutiérrez Santiesteban, enfermera del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, destacó que los cubanos siempre estarán al lado de Venezuela, tal como los venezolanos han estado al lado de Cuba en momentos difíciles.

Estamos listos para lo que nos llamen, siempre dispuestos a contribuir al bienestar de nuestros hermanos venezolanos, especialmente desde el área de la salud, concluyó.

La solidaridad con la tierra del Libertador sigue creciendo en la nación antillana, y especialmente en Santiago, donde los actos de apoyo a la Revolución Bolivariana y la recogida de firmas a favor de la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, son una clara expresión del compromiso de los santiagueros con la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe.