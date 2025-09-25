Asiste Valdés Mesa a Reunión de Presidentes de Tribunales

La Habana, 25 sep (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vicepresidente de la República, asiste hoy a la Reunión Nacional de Presidentes de Tribunales Provinciales en la sede del Tribunal Supremo Popular (TSP), en esta capital.

Preside también el encuentro Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, y Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención a los Órganos del Sistema del Poder Popular, del Estado y del Sector Jurídico del Comité Central del PCC.

Durante la jornada, se abordarán temáticas de interés como la gestión de los recursos humanos en el Sistema de Tribunales y aspectos sobre la labor de dirección en los tribunales provinciales y municipales populares.

Se analizará también la marcha de la actividad judicial al cierre de agosto del año en curso, la implementación de la Política de Transformación Digital y la Comunicación Institucional en el Sistema de Tribunales.