Celebró La Habana aniversario 65 de los CDR

La Habana, 25 sep (ACN) Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en La Habana conmemoraron el aniversario 65 de su fundación, con un acto provincial efectuado este miércoles en el municipio de Diez de Octubre, donde ratificaron su compromiso con la defensa de la Revolución cubana.

En la zona 69 del consejo popular Acosta tuvo lugar anoche la ceremonia, presidida por Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana; Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR; y Yanet Hernández Pérez, gobernadora.

Según una publicación del Ministerio del Interior en Facebook, en el acto se rindió homenaje al capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, caído recientemente en cumplimiento del deber; cederistas destacados fueron reconocidos con la Distinción 28 de Septiembre, y el Premio del Barrio fue entregado al Tribunal Provincial Popular de La Habana.

También recibieron la condición 65 Aniversario quince combatientes de la PNR, y se reconoció a la Empresa de Transporte del Comercio por su colaboración con la organización.

Por el cumplimiento de las tareas cederistas, el municipio Playa fue distinguido como “Destacado”, en tanto Mariano y Diez de Octubre alcanzaron la categoría de “Vanguardia”.

Las principales autoridades del PCC y el Gobierno en la capital, junto a representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía Provincial, el Tribunal Provincial Popular y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, entregaron un reconocimiento a la Dirección Provincial de los CDR.

Eliades Rodríguez Martínez, coordinador provincial de los CDR en La Habana, pronunció las palabras centrales y subrayó que, seis décadas y media después de la histórica noche del 28 de septiembre de 1960, los cederistas continúan en pie de lucha en defensa de las conquistas de la Revolución.

Destacó que la organización en la capital se fortalece con mayor vínculo comunitario y reiteró la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, al tiempo que denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

El acto concluyó con un llamado a mantener la unidad y el entusiasmo que caracterizaron la fundación de los CDR, en presencia de fundadores, dirigentes de los 15 municipios habaneros y una representación de la población.