Realiza visita oficial a Cuba presidente de la República Gabonesa

La Habana, 26 de sep (ACN). El presidente de la República Gabonesa, Brice Clotaire Oligui Nguema, inicia hoy su primera visita oficial a Cuba, que se extenderá hasta el 29 de septiembre.

Durante su estancia, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y realizará otras actividades y recorridos a lugares de interés.

Se prevé en la ocasión, continuar ampliando el marco contractual de las relaciones bilaterales, lo cual evidencia la voluntad mutua de fomentar los nexos y la cooperación.

Es la primera vez que Oligui Nguema visita la isla en su condición de Presidente de la nación africana, tras su juramentación en el cargo, en mayo de 2025.

Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Gabón se establecieron el 26 de marzo de 1974, manteniendo fraternales vínculos por más de medio siglo.