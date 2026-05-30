Ratifican en Camagüey voluntad de defender a sus líderes históricos

Camagüey, 30 may (ACN) En la Plaza de la Libertad, la misma que el 4 de enero de 1959 recibió a la Caravana de los barbudos rebeldes, miles de camagüeyanos ratificaron hoy la voluntad de defender a los líderes históricos de la Revolución cubana.

Encabezada por Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en Camagüey, la tribuna abierta constituyó punto de encuentro para alzar la voz en respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz y a las declaraciones del Gobierno Revolucionario.

🇨🇺#Camagüey con #Raúl y la #Revolución Cubana desde la Plaza d la Libertad en la capital agramontina, el mismo lugar donde hace 67 años el 4 d enero d 1959 #Fidel habló por primera vez a los camagüeyanos y el pueblo dijo SI por la #Revolución y hoy lo ratifica #LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/PmrCDJhS6d — Gobierno de Camagüey (@GobCamaguey) May 30, 2026

Hoy nos convocan la verdad y la profunda indignación ante la más reciente, mezquina e infame agresión del imperialismo yanqui contra Raúl, afirmó el doctor Roberto Alejandro Carrazana Carballo, en nombre del ejército de las batas blancas en Camagüey.

¿Quién se cree el gobierno norteamericano para para juzgar al General de Ejército?, un hombre de familia que ha dedicado toda su vida a defender la soberanía de la Patria, la Revolución y el Socialismo.

A este encuentro necesario venimos con la sensibilidad profundamente humanista que define al sector de la salud pública, ese que enfrenta las mismas carencias que el pueblo al que atiende y que diariamente demuestra altruismo, ética y compromiso para buscar alternativas ante el criminal y genocida bloqueo.

En el año del centenario del natalicio de Fidel y en homenaje al cumpleaños 95 de Raúl, aseguró que el mejor tributo será siempre la consagración desde los diferentes centros asistenciales para defender la sonrisa de cada paciente.

Desde esta tribuna, ratificamos que, como expresó Raúl, "Cuba no se alquila, ni se compra, ni se vende", pues este noble país bloqueado, pero jamás vencido, seguirá marchando con la frente en alto y el puño firme bajo la guía de sus líderes.

Y es que la Revolución cubana, subrayó Yoandrys Ruíz Villalón, primer secretario del Comité Municipal del PCC en Camagüey, no es solo un triunfo de valientes, sino el resultado del esfuerzo colectivo de un país que no amenaza a nadie, pero tampoco teme a quien lo hace.

Nuestra victoria, apuntó, es continuar existiendo, creando y resistiendo con la misma decisión de Baraguá, el Moncada, el Granma y de Girón y con la convicción de Raúl de que "¡Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá!"