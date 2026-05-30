Movimiento de cuadros en el Partido Comunista en Guantánamo

La Habana, 30 may (ACN) El Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Guantánamo, presidido por Yoel Pérez García, primer secretario en la provincia, aprobó la liberación de Zenia Lores Méndez, miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad político ideológica, informó el periódico provincial Venceremos.

Para esa responsabilidad se propuso trasladar a Liset Pérez Rosario, miembro del Buró Profesional del PCC en la esfera social, quien anteriormente ejerció como primera secretaria en dos municipios y obtuvo resultados favorables en sus funciones.

Asimismo, se promovió a Yusdania Lafirmé Félix al cargo de miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad social.

Lafirmé acumula 14 años de experiencia como cuadro político, con tránsito ascendente desde funciones en Maisí hasta primera secretaria en Niceto Pérez.

El Pleno del Comité Municipal del Partido en Niceto Pérez acordó la promoción de Daniurki Félix Rodríguez, joven cuadro con perspectivas, quien desempeñó responsabilidades en El Salvador y en el Comité Provincial.

En San Antonio del Sur fue promovido Andriubal Cantillo Mesón como primer secretario del Comité Municipal, en sustitución de Alexander Olivares Trimiño.

Cantillo, ingeniero agrónomo de 45 años, militante del Partido desde 2009, transitó por cargos en la Unión de Jóvenes Comunistas y en la esfera agroalimentaria del Comité Provincial.

A su vez, el Pleno del Comité Municipal en Manuel Tames promovió a Idalberto Tirado Speck como primer secretario, en sustitución de Rafael Velásquez Bongo.

Tirado, ingeniero agrónomo, se desempeñó como coordinador político y miembro del Buró en la esfera económico-productiva y agroalimentaria.

Estos movimientos forman parte del proceso de renovación y fortalecimiento de la dirección política en la provincia.