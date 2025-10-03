Ratifican Cuba y Laos voluntad de consolidar nexos bilaterales

La Habana, 3 oct (ACN) Cuba y la República Democrática Popular Lao ratificaron hoy la voluntad de consolidar las relaciones bilaterales, en un encuentro sostenido en esta capital entre Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, y su homólogo laosiano, Thongsavanh Phomvihane.

En conversaciones oficiales, Rodríguez Parrilla destacó los lazos históricos de amistad entre ambos países, como resultado de los sólidos cimientos forjados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el líder laosiano Kaysone Phomvihane.

Subrayó el trabajo en conjunto que realizan los dos Estados en la construcción socialista y en la creación de un mejor orden internacional.

El Canciller cubano agradeció el apoyo de Laos a la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Se refirió a la oposición expresada recientemente por la nación asiática en el 80.⁰ período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y resaltó que la presencia del canciller laosiano en el territorio nacional es un paso más en el desarrollo de los vínculos existentes.

Phomvihane, quien efectúa su primera visita a Cuba en condición de titular de Asuntos Exteriores de Laos, señaló la importancia del intercambio que han sostenido autoridades de ambos gobiernos para profundizar los nexos de hermandad.

Puntualizó que su estancia en la mayor de las Antillas es una oportunidad para revisar los acuerdos de colaboración firmados y avanzar hacia otros niveles de relación, pensando siempre en el futuro.

El pueblo laosiano continuará brindando su apoyo en la lucha cubana por la exclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y contra las medidas injerencistas de Estados Unidos, recalcó.

Cuba y Laos son protagonistas de 50 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, basadas en el respeto mutuo, en la solidaridad manifiesta en trincheras como la salud y educación, pero también en el combate contra el régimen neocolonial y en defensa del socialismo.

Participaron en el encuentro representantes del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores y la delegación que acompaña al diplomático asiático en su actual visita oficial a Cuba.