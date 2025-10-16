Ratifica Cuba voluntad de profundizar vínculos con Bélaya Rus

La Habana, 16 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, ratificó hoy la voluntad de la máxima dirección del PCC y el Gobierno de continuar profundizando los vínculos con el partido Bélaya Rus, de Belarús.

Según informó el mandatario en su perfil de X, durante un encuentro con Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido Bélaya Rus, aseguró el avance en las relaciones económico-comerciales con Belarús, sobre la base de los consensos alcanzados con el Presidente Alexander Lukashenko.

El portal web Cubadebate informó que este jueves ambos líderes partidistas repasaron los vínculos de sus organizaciones y países.

Díaz-Canel subrayó la contribución de estos intercambios a los vínculos entre Cuba y Belarús, a sus relaciones históricas y para que todos los proyectos bilaterales se desarrollen.

Recordó su estancia en Minsk, en julio pasado, y envió saludos su par Alexander Lukashenko, a quien calificó de “su amigo, hermano”.

El presidente Lukashenko tiene una enorme sensibilidad hacia la situación de Cuba y decisión y voluntad por apoyar, señaló el mandatario cubano.

Chemodanova destacó el respeto que marca las relaciones a la vez que ratificó la amistad entre ambos partidos, gobiernos y pueblos, así como entre los presidentes.

No existen distancias geográficas ni bloqueos que impidan nuestras relaciones, remarcó.