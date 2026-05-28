Pueblo de Granma rindió homenaje a Raúl en Cinco Palmas

Bayamo, 28 may (ACN) Muestra fehaciente de admiración, respeto, cariño y respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, resultó hoy la gala político cultural realizada en el histórico paraje de Cinco Palmas, en la provincia de Granma.

Motivaron la celebración en ese lugar sagrado de la patria el advenimiento del cumpleaños 95 del líder, a festejarse el 3 de junio próximo, y la enérgica condena a las falsas acusaciones que contra él formuló recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Ubicado en la Sierra Maestra y perteneciente al municipio de Media Luna, Cinco Palmas fue el sitio donde se reencontraron los hermanos Fidel y Raúl Castro, y otros combatientes, el 18 de diciembre de 1956, 13 días después de la derrota en Alegría de Pío, y a 16 jornadas de su llegada al país en la expedición del yate Granma.

Ante decenas de lugareños reunidos en un espacio a cielo abierto, circundado por enhiestas palmeras, árboles frondosos y verdes atalayas, la joven jurista Eliannis Infante Bazán rebatió la acusación de Estados Unidos con el General de Ejército.

Subrayó que esta es arbitraria, ilegal, absurda y ofensiva al derecho internacional y a los derechos de soberanía e independencia del pueblo cubano.

En nombre de los 95 jóvenes que reeditaron la travesía de los expedicionarios desde Alegría de Pío a Cinco Palmas, Cristian Galardy Figuerola reiteró el respaldo del pueblo y las nuevas generaciones a Raúl; mientras Tania María Heredia de la Guardia, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, resaltó la fidelidad del líder.

Martín Corona Jerez, periodista, escritor e investigador de temas históricos, destacó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias las anotaciones que, sobre el glorioso reencuentro, incluyó el Guerrillero Heróico Ernesto Che Guevara en su libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria.

Presidieron la gala homenaje Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del PCC en Granma; y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora del territorio; junto a las autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Media Luna.