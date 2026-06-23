Pueblo cubano rinde tributo póstumo a Comandante Ramiro Valdés (+Fotos)

La Habana, 23 jun (ACN) El pueblo de Cuba rinde hoy tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en ceremonia realizada desde las 10:00 horas en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

En todas las capitales provinciales del país y en el municipio especial de Isla de la Juventud se efectúan actos de homenaje simultáneos, con asistencia masiva de la población.

El Partido Comunista de Cuba informó desde su perfil en la red social Facebook que la urna cineraria está escoltada en la sede del Minfar por la guardia de honor y rodeada de ofrendas florales enviadas por el General de Ejército Raúl Castro Ruz; por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ; por sus familiares; por el pueblo de Cuba; y por la dirección nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución.

Junto a sus restos mortales las condecoraciones de Héroe de la República de Cuba y Héroe del Trabajo y la bandera cubana.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, declaró Duelo Oficial mediante el Decreto Presidencial 1247/2026, vigente desde las 6:00 horas hasta la medianoche de este martes, con la Bandera de la Estrella Solitaria izada a media asta en instituciones públicas y militares.

El mandatario dispuso que los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores garantizaran el cumplimiento de lo establecido en el Decreto.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó en su perfil de la red social Facebook el merecido tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

Morales Ojeda subrayó que la memoria de Valdés Menéndez se hará presente en cada rincón de la Isla, y que el homenaje se multiplicará en todas las capitales provinciales y en la Isla de la Juventud.

El dirigente afirmó que la voluntad del Comandante será cumplida, y sus cenizas descansarán en la tierra villaclareña, donde se erige el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara.

Morales Ojeda expresó que el regreso de Valdés Menéndez al centro de la Isla constituye un reencuentro con la inmortalidad y reafirma que su legado es semilla de futuro para la nación.

Los restos mortales del Comandante de la Revolución Valdés Menéndez serán inhumados el jueves 25 de junio, en ceremonia con honores militares en el Mausoleo del Frente de Las Villas, ubicado en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de la ciudad de Santa Clara.

Valdés Menéndez, asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma y combatiente del Ejército Rebelde, fue segundo jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo y participó junto al Che en la batalla de Santa Clara.

Su trayectoria lo convirtió en figura de respeto nacional, con responsabilidades políticas y militares durante más de seis décadas, y condecoraciones como Héroe de la República de Cuba y Héroe del Trabajo.