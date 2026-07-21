Promueve Cenesex servicio de orientación jurídica

La Habana, 21 jul (ACN) El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) informó que mantiene activo el Servicio de Orientación Jurídica, un espacio especializado de atención y acompañamiento para quienes requieran información, asesoría o apoyo en el ejercicio de sus derechos.

La institución precisó desde su perfil en la red social Facebook que este servicio tiene fundamento legal en el artículo 61 de la Constitución de la República de 2019, el cual reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, obligadas a responder en los plazos establecidos.

Según el Cenesex, el servicio se distingue por su especialización en derechos sexuales y reproductivos, así como en la atención a víctimas de violencia de género, menores afectados por abuso y personas discriminadas por su orientación sexual o identidad de género.

Entre sus funciones principales figuran el asesoramiento legal, la defensa de derechos y la educación y sensibilización, con el propósito de empoderar a la ciudadanía y brindar herramientas para reclamar garantías jurídicas.

El acceso puede realizarse mediante el correo electrónico soj@cenesex.cu, a través de las redes sociales de la institución, por vía postal o de manera presencial en la sede ubicada en calle 21, esquina 10, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.

El Cenesex, creado en 1988 y subordinado al Ministerio de Salud Pública, desarrolla programas de investigación, docencia y asistencia en sexualidad humana, y es reconocido internacionalmente por su labor en defensa de los derechos de las personas LGBTI.