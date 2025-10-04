Preside Díaz-Canel reunión de trabajo en el Comité Provincial del Partido de La Habana

La Habana, 3 oct (ACN) Este viernes 3 de octubre se realizó una reunión de trabajo en el Comité Provincial del Partido de La Habana, presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En el encuentro se evaluaron asuntos que preocupan a la población, relacionados con la situación electroenergética, la higiene comunal, el servicio de abasto de agua, entre otros. Quedaron constituidos equipos de trabajo que, en lo inmediato, se integrarán con las autoridades locales y la población en la atención directa a cada una de estas problemáticas y lógicas preocupaciones.

Como expresión del vínculo permanente de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior con el pueblo del que forman parte, se cuenta con la participación de fuerzas y medios de ambas instituciones armadas, así como con el apoyo de otros organismos de la Administración Central del Estado.

La reunión, a la que asistieron los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Roberto Morales Ojeda, el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y el General de Brigada José Amado Ricardo Guerra, Primer Ministro de la República, Secretario de Organización del Comité Central del Partido, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Secretario del Consejo de Ministros, respectivamente, sirvió además para la convocatoria a la actuación resuelta de instituciones de la provincia y los municipios.

Se ratificó la confianza en que la población participará activamente en sus comunidades, con el protagonismo de las organizaciones de masas y los jóvenes de cada lugar, como parte de un sistema integrado entre las estructuras nacionales, provinciales y municipales.