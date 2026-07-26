Preside Díaz- Canel acto central por la gesta del Moncada

Pinar del Río, 26 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC) y Presidente de la República, preside hoy en Pinar del Río el acto central por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En la Plaza de la Revolución de la occidental provincia, alrededor de cinco mil lugareños en representación de todos los cubanos recuerdan una acción militar que cambió el curso de la historia de la mayor de las Antillas.

Esta es la cuarta ocasión en que el territorio acoge los festejos nacionales por el 26 de julio, pues anteriormente lo había hecho en los años 1976, 2000 y 2017; ahora, con la motivación del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

También participan en el acto el Comandate del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura; los integrantes del Buró Político del CC-PCC Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central; miembros del Secretariado del Comité Central; entre otros.

La Plaza de la Revolución, ubicada en el consejo popular Hermanos Cruz de la urbe capital, fue engalanada para la fecha, que también cuenta con la presencia de amigos de la solidaridad con Cuba.