Presente Díaz-Canel en condecoraciones de los CDR

La Habana, 26 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asiste hoy, en esta capital, a la ceremonia de condecoraciones por el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que se celebra el 28 de septiembre.

Participan también Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del CCPCC, Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y coordinador nacional de los CDR, entre otros representantes de las estructuras políticas y de masas.

La cita tiene como propósito reconocer a territorios y personas que se han destacado dentro de las diferentes tareas que desarrolla la organización.

Durante el encuentro se entregará la Bandera “28 de septiembre”, la distinción del mismo nombre y la medalla “Por la defensa de la Patria y la Unidad del Barrio”.

En 1960 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fundó los CDR, frente al hoy Museo de la Revolución, con el objetivo de defender al país de las acciones imperialistas, y los definió como un pilar de la nación.

Después de varias jornadas de actividades, el acto central por la fecha se efectuará el próximo domingo en la provincia de Ciego de Ávila.