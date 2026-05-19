Palabra, pensamiento y legado de Fidel y Martí en coloquio pinero

Nueva Gerona, 19 may (ACN) Bajo la divisa martiana “Con todos y para el bien de todos”, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Isla de la Juventud desarrolló hoy un coloquio dedicado a reflexionar sobre el legado de José Martí (1853-1892) y de su discípulo más fiel, el Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016), líder histórico de la Revolución cubana.

Más de 80 estudiantes y profesores participaron en el encuentro, que se convirtió en un espacio de intercambio académico y comunitario, donde los alumnos compartieron avances de sus investigaciones y trabajos en curso, acompañados por sus docentes, en una reafirmación del papel de la universidad como centro de pensamiento crítico y compromiso social.

El evento tuvo como sedes el Centro Tecnológico de Computación y Electrónica y la escuela primaria Josué País, donde se desarrollaron paneles conducidos por prestigiosos académicos e investigadores del territorio pinero, que abordaron diversas aristas del ideario martiano y su continuidad en Fidel.

La jornada incluyó además actos de homenaje, entre ellos una ofrenda floral a Martí, y concluyó con actividades colaterales que involucraron a la comunidad estudiantil, en reafirmación a la vigencia de los valores de independencia, justicia social y unidad en el presente.

Para los locales, Martí y Fidel mantienen plena vigencia en Isla de la Juventud, donde ambos vivieron experiencias como presos políticos en épocas distintas por defender sus ideales revolucionarios, esa coincidencia histórica es legado inspirador para las nuevas generaciones en la lucha por preservar la soberanía nacional frente a las apetencias imperiales.