Ofrendas florales a José Martí en Santa Ifigenia

Santiago de Cuba, 19 may (ACN) Ofrendas florales a José Martí, Héroe Nacional de Cuba, en el aniversario 131 de su caída en combate, fueron dedicadas hoy por el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución cubana, y Miguel Díaz-Canel, presidente de la República.

Ante la cripta que resguarda los restos del más universal de los cubanos en el cementerio Santa Ifigenia, de esta ciudad, se colocó además un arreglo floral a título del pueblo cubano.

El historiador Ricardo Hodelin Tablada refirió que el mejor tributo al Apóstol es no descansar ni un minuto en la defensa de la Revolución socialista, que se ha crecido, fortalecido y defendido sus principios por encima de todas las adversidades y pese a su cercanía geográfica al imperio más poderoso del mundo.

Somos un país de paz, afirmó, pero no le permitiremos a nadie que venga a despojarnos de nuestras conquistas, por las cuales estamos dispuestos a dar la vida si fuese necesario.

Dijo que en el año del centenario del natalicio de Fidel Castro, el mejor discípulo de Marti, seguiremos como los mambises a galope tendido hacia el combate y como el Granma surcando las aguas azules del mar Caribe lloviendole flores a la Patria.

Cumplamos con los deberes de cada uno y crecerá Cuba; es tiempo de estar alertas, no podemos descuidarnos, pues el enemigo no perdona nuestras victorias, señaló.

Luego de la ceremonia de guardia de honor, también se le rindió homenaje a Mariana Grajales y Carlos Manuel de Céspedes, madre y padre de la patria, respectivamente, y al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Asistieron al camposanto patrimonial Beatríz Johnson, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Manuel Falcón, gobernador; y dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, organizaciones políticas y de masas, y una representación del pueblo santiaguero.