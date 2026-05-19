 Industria en Holguín impulsa reutilización de residuos productivos (+Fotos)

Holguín, 19 may (ACN) La Hilandería Inejiro Asanuma (Gihilan), ubicada en la ciudad costera de Gibara, es una de las industrias que en la provincia de Holguín exhibe una loable experiencia en el aprovechamiento de los desechos derivados de sus procesos fabriles.

Adolfo Sarmiento Ramos, especialista en Inversiones de la fábrica, comentó a la ACN que la empresa ostenta varias distinciones por su contribución a la economía circular, avaladas por la reutilización de los residuos de todos los insumos que procesa.

Las líneas de hilado, explicó, recolectan los desechos en las cámaras de depósito, materiales no útiles que se mezclan con las fibras obtenidas al moler retazos textiles generados en el taller de confecciones y se transforman en el velo de las frazadas de piso que posteriormente se cosen, dando vida a un nuevo artículo de alta demanda.

Asimismo, los hilos rechazados según los parámetros de calidad que distinguen a esta fábrica se utilizan en la elaboración de cordeles, comercializados fundamentalmente hacia la industria cárnica para el amarre de embutidos, aunque también pueden emplearse como mechas en la fabricación de velas y en diversos usos en instituciones de la salud.

El especialista comentó que de estos hilos no conformes también se trenzan sogas en una máquina nacida del ingenio de los innovadores de la entidad, con las que se tejen a mano hamacas, otro producto novedoso, para las cuales elaboran los terminales metálicos y los accesorios de madera que completan su particular diseño.

Sarmiento Ramos mencionó como otro de los residuos recuperados la estopa que se recolecta al finalizar cada turno de trabajo con la higienización de las máquinas, la cual se utiliza en la limpieza de maquinarias y herramientas en empresas dedicadas a la extracción de níquel y a la producción azucarera.

Añadió que la fabricación de envases plásticos que realizan con materias primas vírgenes genera un desperdicio de inyección que se retira, se muele junto a otros reciclados y se reutiliza en la confección de conos y tubos empleados para enrollar la hilaza, garantizando un suministro básico en el funcionamiento diario de la empresa.

Enclavada en la también conocida como Villa Blanca de los Cangrejos, la Hilandería Inejiro Asanuma, perteneciente al Ministerio de Industria, marca un sendero donde es posible la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos, próxima a cumplir 65 años de fundada por Ernesto Che Guevara.