Marrero Cruz en Camagüey: Avanzar con objetividad en transformaciones (+ Fotos)

Camagüey 10 nov (ACN) A avanzar con objetividad y paso firme exhortó Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro de la República, al evaluar hoy en esta ciudad los avances y resultados en la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales (TES).

Durante el Consejo Provincial extraordinario, Yennis León Mayedo, vicegobernador de Camagüey, precisó que se implementan 171 TES, de ellas, 164 de manera total y siete parcial, mientras que cinco se encuentran pendientes.

Al exponer los diferentes ejes temáticos, señaló que suman 135 entidades con cuentas en divisas, aunque el movimiento financiero constituye la principal problemática, y se firmaron 90 contratos entre empresas estatales y formas de gestión no estatal.

A su vez, apuntó, se identificaron 18 intenciones de negocios que permanecen en fase de concreción y 389 establecimientos están arrendados con modelos de negocios para la prestación de otros servicios.

En Camagüey, añadió, el sistema bancario expone como experiencia generalizada el pago a jubilados a través de actores económicos y trabajadores del Banco Popular de Ahorro.

A cinco meses de aprobadas las Transformaciones Económicas y Sociales corresponde, dijo Marrero Cruz, consolidar la etapa de un proceso que constituye el hilo conductor del sistema de trabajo en medio del actual complejo escenario, para buscar con la participación y el esfuerzo colectivo alternativas que mejoren la vida del pueblo.

En ese sentido, insistió, resulta necesario encontrar el justo equilibrio, de manera que la recuperación de la economía contribuya a solucionar los problemas sociales.

Enfatizó en el rol del municipio como escenario fundamental, por lo cual deben aprovecharse, dijo, las facilidades de las TES con el objetivo de desatar todas las fuerzas productivas y generar riquezas.

Que nada nos detenga, subrayó, al expresar que los desafíos son gigantes, pero debe prevalecer una mayor voluntad y empeño para enfrentarlos.