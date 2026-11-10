 Ratifica la ONU apoyo al desarrollo local en Cuba

La Habana, 10 nov (ACN) Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, participó hoy en la sesión inaugural del Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026), que sesiona en el Palacio de Convenciones de esta capital y ratificó él acompañamiento del organismo multilateral a los esfuerzos nacionales por impulsar el desarrollo territorial.

El diplomático expuso en su intervención que en el mundo de hoy la paz y la seguridad viven momentos difíciles, hemos podido evitar esa tercera guerra mundial, que es una de las razones principales, sino la principal por la cual se crearon las Naciones Unidas, pero tenemos probablemente más conjuntos armados en el mundo que nunca, y con ello todo el dolor de la gente de muchos puntos del planeta, expresó.

Existe una economía convulsionada, un pluralismo comercial, en una situación también extremadamente difícil y un desorden bastante ampliado, refirió y argumentó que en este mundo convulso, evidentemente, todos los países, pero sobre todo los más pequeños, tienen una dificultad adicional para poder encontrar su camino hacia el desarrollo.

Cuba no está ajena a la situación y el bloqueo se ha visto agravado con las medidas unilaterales de este año, que tienen un impacto muy fuerte en la vida de la gente, en la situación humanitaria y también en el desarrollo económico del país y en las potencialidades que pueda tener, aseguró.

Ruiz Hiebra reafirmó que la ONU, está completamente a favor de la relevancia, de la necesidad, de la urgencia de estas transformaciones económicas y sociales que están en curso, que todavía no se han terminado, pero que están caminando hacia un espacio que pueda crear los cimientos de un desarrollo sostenible en Cuba al nivel del que el país se merece.

Al CE-GESTA 2026 asisten 800 delegados nacionales y extranjeros de unos 15 países en la modalidad presencial y virtual, acontece en un momento difícil y apuesta por la articulación entre todos los actores económicos, la autonomía municipal y el desarrollo sostenible.

Ruiz Hiebra, quien asumió como coordinador residente de la ONU en Cuba el 1 de octubre último, cuenta con más de 20 años de experiencia en gobernanza, cooperación al desarrollo y recuperación poscrisis.

Su trayectoria incluye su desempeño como coordinador residente en Uruguay y como director nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, donde apoyó aspectos clave de la implementación del acuerdo de paz.

El congreso, auspiciado por el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo de la Universidad de Pinar del Río, junto a organismos como los ministerios de la Agricultura, el Turismo y la Educación Superior, así como entidades del sistema de Naciones Unidas en Cuba, se extenderá hasta el próximo jueves.

La intervención de Ruiz Hiebra se suma a las palabras de César Torres Paz presidente del Comité Organizador, quien afirmó que el desarrollo local ha dejado de ser un discurso para convertirse en una política de Estado, sustentada en el conocimiento, la ciencia y la articulación institucional.