El desarrollo local dejó de ser un discurso para convertirse en política

La Habana, 10 nov (ACN) El desarrollo local ha dejado de ser un discurso para convertirse en una política de Estado, expresó hoy Carlos César Torres Paz, presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026), que se desarrolla hasta el jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Pero ninguna política se sostiene sin pensamiento, sin ciencia y sin articulación, afirmó el experto, quien señaló el difícil contexto en que se celebra el evento, con la participación de unos 800 delegados nacionales y extranjeros de alrededor de 15 países, en modalidades presencial y virtual.

Torres Paz dijo que el país avanza en la actualización de su modelo económico y social, en la implementación del Programa de Gobierno para el año 2026 y, más recientemente, en la aprobación e implementación de las transformaciones económicas y sociales dispuestas por el Gobierno de la República.

Refirió que se impulsa la autonomía municipal, la descentralización de competencias, la planificación estratégica y el ordenamiento territorial; que se apuesta por una empresa estatal cada vez más fuerte y protagónica, por la inversión extranjera, el turismo y la soberanía alimentaria, así como por la articulación de todos los actores económicos, de todo ello trata el Congreso, afirmó.

El presidente del Comité Organizador del evento enfatizó que el mundo enfrenta actualmente una crisis climática, desigualdades, guerras, migraciones forzadas y un orden internacional que sigue castigando sobre todo a los pueblos del sur.

Cuba no es ajena a esa realidad, comentó, y aludió al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, así como a la inclusión en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, lo que lastra sin lugar a dudas el desarrollo; por ello, encontrar soluciones desde lo local constituye una prioridad.

En su intervención especial, Manuel Redaño González, gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, habló de los conceptos clave del desarrollo económico territorial y resaltó las experiencias de Pinar del Río en este tema.

El programa científico de este martes incluye también conferencias magistrales a cargo de reconocidos expertos internacionales y paneles de alto nivel, con la participación de Frei Betto, periodista y fraile dominico, entre otros.

A la sesión inaugural asistieron Walter Baluja, ministro de Educación Superior; Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Cuba; y Marcelo Resende, representante residente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país, junto a destacados académicos.