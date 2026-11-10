Aprobó Díaz-Canel renuncia del gobernador de Camagüey

La Habana, 10 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, aprobó la solicitud de renuncia presentada por Jorge Enrique Sutil Sarabia al cargo de gobernador de la provincia de Camagüey, tras reconocer errores en el desempeño de sus funciones, y designó en su lugar, provisionalmente, a Yennis León Mayedo, actual vicegobernador provincial, hasta la elección de un nuevo Gobernador.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación, íntegramente, la Nota informativa publicada hoy por el sitio web Soberanía, plataforma de información y servicios del Gobierno cubano.

Nota informativa

En correspondencia con la solicitud de renuncia presentada por el compañero Jorge Enrique Sutil Sarabia, al cargo de gobernador provincial de Camagüey, luego de reconocer errores cometidos en el desempeño de sus funciones, incompatibles con su responsabilidad, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprobó dicha solicitud, dando cuenta de ello al Consejo Provincial y, por conducto de los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, a los delegados.

Igualmente, en uso de sus facultades, aprobó designar provisionalmente en este cargo al compañero Yennis León Mayedo, actual vicegobernador provincial, hasta tanto sea elegido un nuevo Gobernador.