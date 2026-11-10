Termoeléctrica de Felton inició mantenimiento de 21 días

Holguín, 10 nov (ACN) Obreros de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, Mayarí, iniciaron hoy un mantenimiento programado de 21 días que abarcará la caldera, el condensador y los dos calentadores de aire regenerativo, con el fin de mejorar el estado del bloque uno.

Víctor Hugo González Quiala, director en funciones de la planta, explicó al periodista Emilio Rodríguez, de la emisora Radio Mayarí, que una de las tareas de mayor complejidad será el lavado integral de la caldera, la cual acumula 14 meses de explotación continua sin recibir ese procedimiento.

Terminar la limpieza de este componente demandará cerca de 15 días de esfuerzo sostenido de las brigadas.

El programa incluirá también la limpieza del condensador y la sustitución de los cestos en ambos calentadores de aire regenerativo.

Esta última labor será una de las rutas críticas de la parada, debido al volumen de trabajo que implicará desmontar y reemplazar esos elementos.

Se sumarán a ello las tareas en los equipos dinámicos y la revisión del estado mecánico.

Participan en los trabajos brigadas especializadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, CONAN, ECI 3 y obreros de la propia planta, quienes asumen diferentes responsabilidades de ejecución y de apoyo a las operaciones.

En las próximas jornadas se solucionarán 160 reportes técnicos pendientes, identificados previamente por inspectores y operadores de la instalación.

Tales intervenciones permitirán avanzar en la atención de las deficiencias acumuladas y realizar comprobaciones sobre el estado de los equipos.

Cumplir el cronograma exigirá una estrecha coordinación entre las entidades participantes, debido a la complejidad de los trabajos y a la necesidad de concluir las labores dentro del plazo establecido.

La unidad generadora uno de Felton, con capacidad de 260 megavatios (MW), operó en las últimas semanas con cerca de 110 MW, hecho que evidencia las necesidades de esta parada técnica.

Esta termoeléctrica holguinera mantiene averiado el bloque dos, afectado por un incendio durante el arranque posterior a una reparación que preveía incorporar alrededor de 220 MW al sistema electroenergético nacional en el verano de 2022, y actualmente se acomete en él un proceso inversionista de montaje y recuperación de la estructura metálica que sostendrá la caldera.

La primera etapa abarca exclusivamente el montaje de los apoyos de ese equipo, pues la instalación de los restantes componentes dependerá de futuras importaciones del país, y en los próximos meses las obras se orientarán a operaciones de elevada complejidad que permitan izar el domo, con un esfuerzo económico considerable y la agudeza de los especialistas e ingenieros cubanos.