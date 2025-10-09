Marchará Cuba una vez más por Palestina

La Habana, 9 oct (ACN) A dos años de la más reciente escalada y consecuente genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina, este jueves 9 de octubre tendrán lugar en toda la isla actos de solidaridad con esa causa y en condena a la complicidad del imperialismo estadounidense que permite la barbarie.

En la Habana la manifestación se realizará en la Tribuna Antiimperialista José Martí, prevista a ocurrir desde las 7:30 a.m.

🇨🇺 Cuba condena una vez más el genocidio israelí contra los palestinos; un tema que conmueve al mundo y que cada día nos despierta con más crímenes y más niños masacrados por las bombas o por el hambre.#CubaConPalestina #FreePestine pic.twitter.com/TKFn746eqA — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) October 9, 2025

De acuerdo a la información circulada, la televisión cubana transmitirá la conmemoración de la capital como parte de la Revista Buenos Días.

De esta manera Cuba condena una vez más el proceder criminal de las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos; tema que conmueve al mundo y quedó patente en las intervenciones de varios jefes de Estados y altos representantes en el 80 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La mayor de las Antillas se mantiene firme en su postura en pos de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino, sobre la base de la creación de dos Estados, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.