La Habana, 9 oct (ACN) La exposición "Fusión y Armonía: Pinturas de la ruta de la seda de famosos artistas chinos en gira por el extranjero", será inaugurada el martes 14 de octubre a las 3:00 p.m. en la Biblioteca Nacional de Cuba, como parte de la jornada por el aniversario 65 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y China.

La muestra cuenta con 39 obras de grandes maestros de la pintura china como parte de un intercambio que celebrará también la Jornada por la Cultura Cubana, comentó a la Agencia Cubana de Noticias, David —Huo Yaofei—, embajador del turismo y la cultura cubana en China.

Según él, esta y otras iniciativas no solo muestran la amistad entre ambas naciones sino el amor y el respeto hacia dos idiosincrasias que son diferentes, pero con un mismo sentido de pertenencia hacia el arte en general.

Destacó, que muchas son las expectativas con esta expo que demuestra, cuan importante es estrechar aún más los lazos entre los dos países en este sentido, y promover, desde las diferentes manifestaciones artísticas, la cultura cubana en China y viceversa.

Al hablar sobre su experiencia en la mayor de las Antillas, mencionó que Cuba le ha abierto muchas puertas al arte mundial, y poder formar parte de sus universidades constituye un privilegio y aumenta el deseo de aumentar su riqueza cultural.

El artista Huo Yaofei se convirtió el pasado viernes 3 de octubre en el primer ciudadano chino en alcanzar el grado de Doctor en Ciencias en la Universidad de las Artes (ISA), al defender con éxito una investigación sobre el intercambio cultural entre ambas naciones.

China y Cuba celebran 65 años de fusión y armonía

