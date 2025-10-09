Asiste Díaz-Canel a encuentro de la Asociación Nacional del Ciego

La Habana, 9 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asiste hoy a la clausura del IX Congreso y Asamblea General de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI).

En el Palacio de Convenciones de La Habana el jefe de Estado intercambia ideas con los más de 200 delegados que representan a los 31 mil miembros de la organización.

Durante el transcurso de jornada la ANCI, en representación de todos sus asociados, realizará una declaratoria que ratificará su compromiso con la obra revolucionaria y con la construcción de un mundo más justo.

También se dará a conocer el Consejo Nacional de la ANCI para los próximos cinco años de trabajo.

Participan también en la cita, Rolando Yero Travieso, miembro del CCPCC y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de la República y Jesús Otamendi Campo, titular del Ministerio de Trabajo.