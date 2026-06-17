Mantenimiento busca mayor generación en unidad de CTE de Nuevitas

Camagüey, 17 jun (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre del municipio de Nuevitas, ubicada al nordeste de esta ciudad, continúa las acciones del mantenimiento parcial ampliado de la unidad cinco de esa planta, la cual prevén que alcance una carga superior a los 100 megavatios (MW) luego del proceso, enfocado hoy principalmente en la rehabilitación de la turbina y el generador.

Dentro del cronograma está definida como ruta crítica la revisión y reparación de todas las piezas de los citados componentes, pues son las tareas que requieren mayor cantidad de tiempo -más de 150 días-, de ahí que se convierta en la tarea definitoria, afirmó en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias el ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la CTE.

Hasta la fecha, explicó, se logró desmontar el economizador viejo que van a sustituir, trabajan en el desmonte del recalentador, con un porcentaje considerable de avance, al igual que está el corte de las paredes de agua, y prosiguen el desarme de la turbina.

Las faenas de este mantenimiento parcial ampliado las realizan obreros y especialistas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), de la Empresa de Construcción y Montaje Especializado (ECME), y fuerzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI), con el apoyo de otras entidades y actores económicos del territorio.

En almacenes de la planta nuevitera ya poseen el nuevo economizador, producido en Felton, Holguín, mientras en La Habana sigue la fabricación del recalentador uno, amplió Maceira Esteva.

Por otro lado, disponen de las piezas de la turbina con el objetivo de ofrecerle atención, además de cambiar el rotor de alta que está en el territorio cubano, todo ello evita la importación de recursos y demuestra cómo se buscan soluciones nacionales ante los problemas del sector.

El bloque cinco de la termoeléctrica local data de los años 80 y no recibía mantenimiento desde el año 2012, de ahí la necesidad de efectuar las reparaciones en marcha, las cuales aspiran a terminar antes que finalice el presente año, según manifestó el director general de la "10 de Octubre".

Entre los inconvenientes, el directivo mencionó las interrupciones por el déficit de oxígeno acetileno para soldar, debido a la insuficiente disponibilidad de electricidad en la zona de producción, en Camagüey, donde se necesitan 12 horas de servicio continuo y en estos momentos no es posible garantizarlas ante la compleja situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Hoy la mencionada ruta tiene unos 17 días de atraso, dijo, a causa de la escasa asignación de acetileno.

La CTE de Nuevitas mantiene en línea con el SEN la unidad seis, que aporta unos 70 MW, y recibirá mejoras cuando concluyan las faenas en el bloque cinco, una vez que la Unión Eléctrica lo decida.