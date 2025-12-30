La Guiteras en línea y con récord de permanencia en cierre de año

Matanzas, 30 dic (ACN) Actualmente con 170 megawatts (MW) de potencia, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, prevé permanecer en línea durante el cierre de 2025, año en que sumó significativo registro de permanencia, pese a dificultades técnicas.

Según declaró a la Agencia Cubana de Noticias Rubén Campos Olmo, director general de la industria, el plan radica en no elevar la carga más allá de los 180 MW en los últimos días del año corriente y los primeros de 2026, para preservar la estabilidad de la planta, con más de tres décadas de fundada.

Recordó el directivo que desde marzo anterior la unidad trabaja con problemas técnicos del recalentador de alta temperatura, que obliga a generar con sobreconsumo de agua, una cuestión que se agravó en las últimas horas y constituye causa fundamental de la limitación de potencia.

Pensamos que durante los primeros días de enero próximo podamos intervenir esta falla y corregir otros defectos en una parada corta, adelantó Campos Olmo, quien recordó que aun con inconvenientes la Guiteras firma su segundo año de mayor tiempo en línea después de 2002, con poco más de siete mil 800 horas.

Informó, además, que el bloque fue distinguido recientemente entre los mejores del país por su aporte a la generación base y eficiencia, un reconocimiento que se concretará próximamente en el acto por el Día del Trabajador Eléctrico en la mayor de las Antillas, el 14 de enero.

Punta de lanza en la generación térmica en Cuba, la CTE abandonó el sistema electroenergético nacional el domingo reciente por una falla en la línea de salida de 220 kv; luego de su entrada en la madrugada de lunes salió otras dos veces, por irregularidades en el área de turbina, y reingresó a las 13:29 horas.

Fundada por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, la Antonio Guiteras destaca entre sus homólogas por ubicarse en la zona occidental del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.