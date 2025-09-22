Inicia en Cuba IV Ejercicio Nacional contra el delito

La Habana, 22 sep (ACN) El IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito comenzó esta semana en todo el territorio cubano, con el propósito de reforzar la preparación de las organizaciones políticas, sociales y de masas, así como de los órganos del Estado y el Ministerio del Interior, en la lucha contra manifestaciones delictivas, corrupción, drogas, ilegalidades e indisciplinas sociales.

Según precisó el diario Granma, el programa incluye actividades de capacitación, controles de procesos investigativos, juicios ejemplarizantes, verificaciones administrativas y acciones de inspección estatal en diferentes sectores, con el fin de elevar la eficacia de los sistemas de prevención y atención social.

Durante los próximos días se realizarán ejercicios de vigilancia y patrullaje, cierres policiales, reuniones profilácticas con personas vinculadas a potencial delictivo, y visitas de control al cumplimiento de la legalidad en comunidades y centros laborales.

El Ejercicio contempla la movilización de los Destacamentos de Vigilancia Cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los Destacamentos Mirando al Mar, estructuras que refuerzan la participación popular en la protección de la seguridad ciudadana.

Autoridades señalaron que la iniciativa coincide con la continuidad de la campaña “Contra las drogas se gana”, que desarrolla acciones preventivas en barrios, centros estudiantiles y colectivos laborales, con énfasis en la educación y la participación comunitaria.

El IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito constituye un espacio de preparación integral para enfrentar fenómenos nocivos que afectan la convivencia social, y sus resultados serán evaluados en función de perfeccionar los mecanismos de control y la cooperación entre instituciones y ciudadanía.