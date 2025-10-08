Ingresan hoy estudiantes a la Organización de Pioneros José Martí

La Habana, 8 oct (ACN) Los alumnos de primer grado, de toda Cuba, pasarán hoy a formar parte de la Organización de pioneros José Martí (OPJM) como paso que reafirma el compromiso de fortalecer los valores patrióticos y la formación de los estudiantes, en honor al legado del Héroe Nacional.

Este hecho no solo implica obtener la pañoleta azul, sino que resalta también la importancia de inculcar en los pioneros principios de patriotismo, solidaridad y respeto, así como su preparación para ser futuros líderes comprometidos con la nación.

A 58 años de la desaparición física del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, bajo la consigna "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che" se honra la memoria y ejemplo del combatiente internacionalista.

La ceremonia es por tanto clave para fortalecer, en los nuevos pioneros valores de responsabilidad social y fomenta el deber de prepararse para la vida futura con principios de empatìa, en consonancia con la misión de la OPJM de formar futuros ciudadanos ejemplares.

La jornada es un símbolo de unidad y compromiso por parte de los pioneros, quiénes reafirman su espíritu de lucha y su amor por la Patria, desde las aulas, como un aliciente adicional a las familias cubanas a seguir trabajando por la formación integral de niños y jóvenes, en el legado del Apóstol y en defensa de los ideales de la Revolución Cubana.