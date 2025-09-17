Fiscalía de La Habana recibe insignia 65 aniversario de los CDR

La Habana, 17 sep (ACN) La Fiscalía Provincial de La Habana recibió la insignia 65 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en reconocimiento a su labor, durante un matutino especial efectuado en la sede de la institución judicial, precisó Tribuna de La Habana.

El acto contó con la presencia de Roilán Rodríguez Barban, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio Plaza de la Revolución, y de trabajadores del órgano judicial.

Elidades Rodríguez Martínez, coordinador provincial de los CDR en la capital, entregó el reconocimiento a Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana.

La distinción forma parte de las actividades por el aniversario 65 de la mayor organización de masas del país, que agrupa a millones de cubanos en tareas de vigilancia revolucionaria, trabajo comunitario y movilización social.

La entrega de la insignia reafirma los vínculos entre los CDR y las instituciones del sistema judicial, en el propósito común de fortalecer la legalidad y la participación ciudadana.