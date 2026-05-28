Felicita Díaz-Canel al Consejo de Iglesias de Cuba en aniversario 85

La Habana, 28 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) en ocasión de su aniversario 85.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano destacó que la institución ecuménica “ha devenido en puente de diálogo y de fraternidad; y ha fertilizado la espiritualidad de nuestra nación”.

El Consejo de Iglesias de #Cuba cumple hoy 85 años de historia y compromiso de servicio al pueblo. Ha devenido en puente de diálogo y de fraternidad; y ha fertilizado la espiritualidad de nuestra nación.



Felicitaciones. pic.twitter.com/Q4G8N90UQH — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 28, 2026

El Consejo de Iglesias de Cuba cumple hoy 85 años de historia y compromiso de servicio al pueblo, escribió Díaz-Canel.

La organización fundada el 28 de mayo de 1941 bajo el nombre de Concilio de Iglesias Evangélicas de Cuba, en la actualidad agrupa a 28 denominaciones miembros plenos, que representan más del 50 por ciento de las iglesias evangélicas cubanas, así como a 14 centros y movimientos ecuménicos y otras instituciones en condición de asociados fraternales.

Desde su fundación, la institución ha mantenido como misión propiciar espacios de encuentro, celebración, reflexión, formación y acciones conjuntas de las iglesias y otras instituciones cristianas.

El CIC es miembro del Consejo Mundial de Iglesias, del Consejo Latinoamericano de Iglesias y mantiene relaciones fraternales con consejos nacionales e iglesias de diversas regiones.