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Felicita Díaz-Canel al Consejo de Iglesias de Cuba en aniversario 85

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ACN | Foto: @DiazCanelB
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28 Mayo 2026

   La Habana, 28 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) en ocasión de su aniversario 85.

   A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano destacó que la institución ecuménica “ha devenido en puente de diálogo y de fraternidad; y ha fertilizado la espiritualidad de nuestra nación”.

   El Consejo de Iglesias de Cuba cumple hoy 85 años de historia y compromiso de servicio al pueblo, escribió Díaz-Canel.

   La organización fundada el 28 de mayo de 1941 bajo el nombre de Concilio de Iglesias Evangélicas de Cuba, en la actualidad agrupa a 28 denominaciones miembros plenos, que representan más del 50 por ciento de las iglesias evangélicas cubanas, así como a 14 centros y movimientos ecuménicos y otras instituciones en condición de asociados fraternales.

   Desde su fundación, la institución ha mantenido como misión propiciar espacios de encuentro, celebración, reflexión, formación y acciones conjuntas de las iglesias y otras instituciones cristianas.

   El CIC es miembro del Consejo Mundial de Iglesias, del Consejo Latinoamericano de Iglesias y mantiene relaciones fraternales con consejos nacionales e iglesias de diversas regiones. 

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