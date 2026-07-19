ACN

Felicita Díaz-Canel a niños cubanos

Compartir

Twitter Facebook
ACN - Cuba
ACN
108
19 Julio 2026

La Habana, 19 jul (ACN) Desde su perfil en la red social X, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó  a los niños en su día, celebrado  en Cuba cada tercer domingo de julio. 

   "Felicidades a los pequeños gigantes, guardianes del futuro de la Patria en este día especial", escribió el mandatario en un mensaje divulgado en esa plataforma digital.  

   El Presidente añadió: "Siempre velaremos por nuestra niñez, hasta en las horas más difíciles", en referencia a la prioridad que concede el Estado cubano a la protección de la infancia.  

   Díaz-Canel recordó que la conmemoración del Día de los Niños en Cuba tuvo como inspirador a un pionero que "más de una vez se dejó anudar la pañoleta mientras conversaba con pioneros cubanos", evocando la idea del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien tanta felicidad ofreció a los niños.

© 2026 Agencia Cubana de Noticias. Prohibida la reproducción parcial o total de este contenido si no es suscriptor editorial