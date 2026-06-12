Expedición juvenil Tumba el Bloqueo promueve intercambios en Camagüey

Camagüey, 12 jun (ACN) La expedición juvenil Tumba el Bloqueo promueve espacios de intercambio y preparación que refuerzan entre los camagüeyanos el rechazo hacia el bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos.

Juan Carlos Blanco Lores, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, explicó que durante esos encuentros, niños, adolescentes y jóvenes han expresado sus preocupaciones por las interrupciones de los estudios, ante los cortes eléctricos, las limitaciones con el transporte para llegar a escuelas y centros laborales, y las dificultades para acceder a internet, lo que impide desarrollar habilidades en la era digital.

De igual manera, comentó que los participantes han denunciado la obsolescencia de equipos de refrigeración y la imposibilidad de adquirir envases que aseguren la producción contínua de alimentos, así como las trabas financieras que obstaculizan la compra de insumos, materias primas, equipos y repuestos especialmente aquellos que contienen más del 10 por ciento de componentes estadounidenses o que se encuentran protegidos por patentes de ese país.

En Camagüey, precisó que la expedición juvenil Tumba el Bloqueo ha llegado hasta la Universidad de Ciencias Médicas, el Hospital Oncológico María Curie, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, la Empresa Cárnica, además de instituciones educativas, circunscripciones de los consejos populares Modelo-Imán y Jayamá y otras entidades de la producción y los servicios.

El próximo 13 de junio, afirmó, se realizará el Forodebate "El bloqueo invisible: cómo afecta tu vida diaria sin que lo notes", oportunidad en la que se profundizará en el impacto del genocida bloqueo, específicamente en sectores estratégicos como la educación, la salud, las telecomunicaciones, la cultura, energía y minas.

Cada movilización juvenil contra el imperio y su política agresiva hacia Cuba, afianza la decisión de resistir y encontrar soluciones creativas ante la compleja situación que enfrenta el país con la firme determinación de defender la soberanía nacional, subrayó Blanco Lores.