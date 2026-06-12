Cuba no se ha detenido, afirma Presidente Díaz-Canel

La Habana, 12 jun (ACN) Cuba no se ha detenido, el país está enfrentando con inteligencia la actual situación, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en declaraciones al equipo de prensa de la Presidencia.

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En las declaraciones compartidas hoy por varias organizaciones mediáticas de la nación caribeña, el Jefe de Estado exhortó a confiar en que se está trabajando, que no puede decirse todo claramente porque el enemigo acecha.

Díaz-Canel anunció un grupo de medidas que permitirán agilizar procesos que hoy tienen trabas que dificultan el desarrollo, y dijo que se discutirán abiertamente, todo el que tenga una idea mejor, una propuesta mejor que la diga y será valorada, la respuesta tiene que ser la unidad, afirmó.

El mandatario cubano destacó la resistencia del pueblo, denunció una retórica que habla de una escalada cada vez más agresiva por el imperio; comentó sobre la “guerra psicológica para amedrentarnos, para que tengamos miedo, para que claudiquemos”.

Se refirió el Presidente a una perfección que “tenemos que lograr entre nosotros, con el esfuerzo y con el talento de nosotros, no con el injerencismo externo que no quiere, para nada, lo que ha soñado la Revolución para el pueblo de Cuba.

Habló de las condenas diarias con medidas de asfixia y daño colectivo al pueblo y reafirmó: “No se dan cuenta de que hay un pueblo dispuesto en su mayoría a no rendirse y a no dejarse humillar, y a no perder lo que es perfectible”.