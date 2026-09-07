Evolucionan favorablemente tres lesionados en accidente en Holguín

Holguín, 5 sep (ACN) Tres de los cinco lesionados en un accidente de tránsito ocurrido ayer en la tarde en la localidad de El Jobo, municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, evolucionan favorablemente.

Anniet Pérez González, directora de Salud en esa localidad del oriente del territorio, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que los heridos recibieron atención médica inmediata con estrictos protocolos de trauma establecidos para estos casos.

Añadió que Leonardo Romero Herrera, de 25 años de edad, fue trasladado al Hospital Guillermo Luis de Moa y en las próximas horas será retornado al municipio para continuar la vigilancia, tras su recuperación positiva.

En el Hospital Municipal Juan Paz Camejo permanecen internados con quemaduras leves Yasser Laurencio Torrente, de 17 años, y Nelson Capdesuña Ramírez, de 28, diagnosticados en estado de cuidado con evolución favorable.

Otros dos lesionados, cuyos nombres se desconocían al cierre de esta información, se encuentran en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín con politraumas y pronóstico reservado, indicó la funcionaria.

El suceso ocurrió cuando un tractor de fabricación criolla del sector particular, que se dirigía de Sagua a El Jobo, impactó por detrás a una motocicleta que transitaba en el mismo sentido, en el tramo de la vía próximo al círculo social.

Según una publicación de la emisora Radio Ecos de Sagua, el Mayor José Pérez López, perito criminalístico, informó que el conductor del tractor perdió presuntamente el control de la dirección y se proyectó contra los árboles, con un saldo de tres fallecidos y cinco lesionados, entre ellos los dos ocupantes de la motocicleta.

Los fallecidos son Abdiel Laurencio Torrente, de 19 años, residente del Consejo Popular Castro; Onel Salazar Leyva, de 28, con dirección en El Jobo; e Inelvis Crespo Matos, de 55, de Zabala.