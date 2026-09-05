Preside Machado Ventura tributo a héroes y mártires del 5 de Septiembre

Cienfuegos, 5 sep (ACN) José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, presidió hoy en Cienfuegos el acto en homenaje a los héroes y mártires del levantamiento armado popular del 5 de Septiembre de 1957, contra la tiranía de Fulgencio Batista.

Estuvieron presentes José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y jefe de su departamento agroalimentario; el general de división Raul Villar Kessell, miembro del CCPCC y jefe del Ejército Central; y el contralmirante Luis Reyes López, jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de la República de Cuba, entre otros.

En la nutrida concentración de pueblo donde estaban familiares de los héroes y mártires, fueron reconocidos tres combatientes del 5 de Septiembre: Pedro Mur Labrada, José Saladriga Velazco, y José Carlos Mora Fons.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en la provincia, rememoró los hechos ocurridos hace 69 años, cuando jóvenes del 26 de Julio, dirigidos por Julio Camacho Aguilera organizaron la insurrección, la cual fue secundada por un grupo de soldados y oficiales de la Marina batistiana que abrazaron las luchas revolucionarias.

Explicó que aunque la sublevación no logró sus objetivos de conformar un nuevo frente de lucha en las montañas del centro del país, demostró el coraje de la juventud , dispuesta a todo por liberar a la nación de los males de un gobierno corrupto y sumiso al imperio yanqui.

Agregó que la actitud de los marinos sublevados puso de relieve las fisuras de las fuerzas castrenses, y echó por tierra la unidad monolítica esgrimida por las autoridades gobernantes de la época.

Además, resaltó que la ciudad de Cienfuegos permaneciera libre por 24 horas en manos de los valerosos jóvenes, cuya epopeya fue un acto de dignidad, de firmeza, antimperialismo y anticolonialismo.

Ante un adversario tan poderoso en tropas y armas, los sublevados establecieron una férrea resistencia , hasta que agotado el parque muchos fueron capturados y asesinados por las hordas militares.

Un hermoso espectáculo cultural evocó entre canciones y danza la muerte bajo la metralla de personas civiles, entre ellas la niña Olimpia Medina, nombre que lleva hoy la zona portuaria número uno de Cienfuegos.

Tal y como fue de firme esa hornada de la juventud cienfueguera hoy valiosos muchachos y muchachas impulsan el desarrollo del territorio, y la resistencia ante el recrudecido bloqueo del gobierno de los EE. UU. a la Isla.

Al concluir el acto el pueblo marchó en peregrinación hasta el cementerio Tomás Acea, a rendir tributo a los caídos en la asonada.