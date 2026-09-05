Presentan en Holguín ensayos martianos sobre la Cuba actual

Holguín, 5 sep (ACN) Una compilación de ensayos del investigador holguinero Luis Toledo Sande sobre la visión martiana de la realidad cubana se presentó hoy en la segunda jornada de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Holguín, que sesiona hasta el 6 de septiembre.

Alejandro Gómez Torres de Cádiz, investigador y profesor universitario precisó a la ACN que el volumen Más detalles en el órgano, publicado por Ediciones Extramuros, reúne ensayos breves, cercanos al ejercicio de una columna periodística, mediante los cuales Toledo Sande examina el contexto social y cultural del país en períodos de los últimos años, como observador crítico y comprometido.

El libro se dio a conocer durante el espacio La Hora Martiana, en la filial holguinera de la Sociedad Cultural José Martí, y continúa el análisis de distintos momentos de la historia reciente de Cuba influida por la mirada del Apóstol.

La obra se nutre de los amplios estudios del autor sobre José Martí, a quien dedicó Cesto de llamas, considerada hasta el momento la biografía más completa sobre el Héroe Nacional, formación que se refleja en la precisión del análisis y en el enfoque coral, atento a diversas voces y asuntos de la realidad cubana.

Los textos abordan temas políticos, entre ellos la visita a Cuba del expresidente estadounidense Barack Obama y el primer mandato de Donald Trump, así como cuestiones culturales relacionadas con la tradición del país y su proyección internacional, con atención estrecha a las relaciones entre la isla y Estados Unidos.

Sobre Cesto de llamas, Gómez Torres de Cádiz destacó que su publicación resultó relevante en un contexto en el que disminuyó la presencia de biografías martianas, debido a la creencia de que los estudios sobre la vida del Apóstol estaban agotados, por lo cual el acceso a fuentes antes no consultadas permitió al escritor elaborar un volumen que sobresale por su profundidad.

Accesible a cualquier lector y reveladora del valor de Toledo Sande como filólogo, la compilación es una obra de fácil lectura, nutrida de argumentos coherentes y bien fundamentados, valoró el especialista.

La promoción y divulgación de la ciencia y la técnica ocupan espacios en la actual edición de la Fiesta de las Letras en la provincia nororiental, a través del Pabellón de las Ciencias, el de Ciencias Sociales y Humanísticas José Agustín García Castañeda y La Hora Martiana.