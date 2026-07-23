Evaluó Consejo de Estado implementación de transformaciones aprobadas

La Habana, 23 jul (ACN) El Consejo de Estado examinó este miércoles en sesión ordinaria el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) durante su Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada este último 18 de junio, precisó la ANPP desde su web institucional.

La reunión estuvo encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente del órgano y de la ANPP, y contó con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, informó que se procesaron las 171 propuestas y valoraciones realizadas por los diputados en el debate parlamentario, y se actualizó el sistema de trabajo del Gobierno para concentrar los esfuerzos en la implementación de las medidas.

Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, explicó que el cronograma legislativo prevé 138 normas jurídicas en sentido general, aunque pueden surgir otras como parte de la actividad legislativa vinculada a este proceso.

En correspondencia con el perfeccionamiento normativo, los miembros del Consejo de Estado adoptaron varios decretos leyes, cinco de ellos relacionados con la agricultura y uno modificativo de la Ley 109 “Código de Seguridad Vial”, que serán publicados en la Gaceta Oficial de la República.

José Luis Toledo Santander, secretario del legislativo, profundizó en la propuesta de derogar la Ley 183, que establecía un mandato excepcional de cuatro años para los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, de manera que se corresponda con el término de cinco años previsto en la Constitución.

La agenda incluyó el examen de los proyectos de ley “Código de Trabajo”, “De Tierra Agropecuaria y Forestal”, “De la Vivienda”, “De Organización de la Administración Central del Estado” y “Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio”.

Esteban Lazo señaló que los diputados analizaron estas propuestas en encuentros de trabajo realizados la pasada semana, lo que permitió fortalecerlas como parte del proceso legislativo cubano.

Tras el debate, el Consejo de Estado aprobó someter los proyectos de ley a consideración de la Asamblea Nacional en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de su X Legislatura, convocado a partir del 29 de julio próximo.

Finalmente, el órgano respaldó la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que rechazó el reporte publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, referido a la supuesta influencia subversiva de Cuba contra ese país.