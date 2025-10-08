Evalúan resultados de prevención y enfrentamiento a las drogas

La Habana, 8 oct (ACN) La Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria sirvió de sede del Taller regional para intercambiar con representantes de las provincias occidentales las experiencias en el Ejercicio Integrado de prevención y enfrentamiento a las drogas "Operación contra las drogas de gana".

En el evento participaron delegados de los gobiernos y las jefaturas provinciales del Ministerio del Interior (Minint), del municipio especial Isla de la Juventud, Pinar del Río, Artemisa, Matanzas, Mayabeque y La Habana, informó el organismo en una publicación en su sitio oficial y agregó:

Oscar Silveira Martínez, ministro de Justicia y jefe de la Comisión Nacional de Drogas, reiteró la trascendencia y la necesidad de generar una cultura de rechazo en la población.

Destacó el rigor de las políticas penales que ha establecido el país para su combate por el hecho de que la droga es ajena total al proyecto político y social que construimos, y su prevención debe ser diaria con el respaldo del pueblo en calidad de protagonista en esta batalla que es medular para el país.

El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas, del Minint, expuso el resumen de los principales efectos de la citada operación entre los meses de enero y septiembre de 2025, con énfasis en la importancia y los efectos de sus las acciones.

Mencionó, entre ellas, las intervenciones preventivas profilácticas en barrios y centros de enseñanza con alumnos, profesores y familiares, y mensajes de adictos en rehabilitación, además de la preparación sistemática, mientras Yanet Hernández Pérez, gobernadora de La Habana, subrayó el vínculo de los organismos estatales con la comunidad y familias afectadas con casos de drogadicción.

Oficialmente se anunció que hoy y mañana habrá encuentros similares para extender a las provincias centrales y orientales, respectivamente, las habilidades y conocimientos adquiridos en la Operación Contra las Drogas se Gana, cuya prevención y enfrentamiento es una prioridad nacional en la que trabajan de conjunto el Ministerio del Interior, el gobierno y otros organismos estatales para ganarle la batalla a ese flagelo.